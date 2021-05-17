Bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu? Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut alım fiyatı 2021

Milyonlarca üreticiyi yakından ilgilendiren hububat ve bakliyat alım fiyatları belli oldu. Kabine Toplantısı akabinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut alım fiyatları hakkında güncel verileri paylaştı. Bakliyat alım fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş Erdoğan'ın açıklamaları ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut başta olmak üzere bakliyat alım fiyatı hakkında bilgi edindi.

BAKLİYAT ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bakliyat fiyatları hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan üreticilere gereken tüm desteğin sağlanacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Bakliyat alım fiyatları ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir." "Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."