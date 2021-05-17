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Giriş Tarihi: 17.5.2021

Baltalı dehşet: 2 ölü 2’si polis 3 yaralı

Baltalı dehşet: 2 ölü 2’si polis 3 yaralı
GİRESUN'UN Bulancak ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan (36), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan'ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan'ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Baltalı dehşet: 2 ölü 2’si polis 3 yaralı
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