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Giriş Tarihi: 17.5.2021 22:44

Bıçaklanan dünür hastanede öldü

ABBAS ÇAKAR
Bıçaklanan dünür hastanede öldü

'te meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini gelen dünürü ile tartışan . Tartışma esnasında dünürü 'i bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Geçer(44)tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta öğlen saatlerinde. Meydana gelen olayda, eşi ile ayrılma aşamasında olan ve ismi alınamayan kişi ile babası Murat Geçer, kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı babası Yaşar L.'nin evine geldi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALADI

Yaşar L.'nin işmi alınamayan damadı ile babası Murat Geçer, konuşma esnasında iddialara göre küfürler ederek, Yaşar L.'nin evinin kapısına ait camını kırdı. Bu a öfkelenen Yaşar L, evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkarak Murat Geçer'i göğsünden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Geçer, kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada olay yerine gelen yakınları Murat Geçer'i kendi araçları ile İzmit'te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Geçer, hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.'yi gözaltına aldı. Murat Geçer, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Bıçaklanan dünür hastanede öldü
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