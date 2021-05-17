Bilmeden saniye saniye ölümünü kaydetmiş! Feci son...

Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan dün paraşütle atlayan Muammer Yolcu, olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Yolcu'yu aramak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK ve ANDA gibi gönüllü, kurtarma derneklerinden oluşan 500 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışmasına başladı.

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Muammer Yolcu'nun aranması çalışmaları, termal dronla da yürütülürken, JAK'a bağlı arama kurtarma köpeği de grupta yer aldı. Bölgedeki Yenisölöz Mahallesi Muhtarı Halil Bayram, Yolcu'nun telefonunun çaldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, görgü tanıklarının sağanağın olduğu sırada paraşütün havada döndüğünü gördüğünü dile getirdi.