Market çalışma saatleri ile ilgili son günlerde yaşanan değişiklik milyonların gündemine geliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatleri bu hususta önem taşıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışverişe çıkacak olan vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında market çalışma durumu belli oldu. Buna göre; Bugün bakkallar marketler açık mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 17 Mayıs hafta içi sokağa çıkma yasağında A101, Migros, ŞOK marketler kaça kadar açık? İşte 2021 market çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri, Kademeli normalleşmenin ilk günü itibariyle en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 17 Mayıs itibariyle normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;