Banka çalışma saatleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde market, ptt, kargo, Pazar yerler gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak. 17 Mayıs kademeli normalleşmenin ilk sabahında ise finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Çek, senet, hesap açma kapama gibi finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank gibi bankaların çalışma saatlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bugün bankalar açık mı? 17 Mayıs sokağa çıkma yasağında bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte banka çalışma saatleri

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca kapalı olan bankalar bugünden itibaren açılıyor. Böylelikle finansal ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için bugün bankalar açık mı sorusunun yanıtı belli oldu. İşte banka çalışma saatleri 2021