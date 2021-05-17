BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

İşte genelgede yer alan diğer detaylar;

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları;

- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Şehirlerarası Seyahat Kısıtlaması

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,