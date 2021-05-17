Burcu Çağlayan atmıştı! İbrahim Tokgöz 4 yıldır firari





Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" diyerek duruma tepki gösterdi.



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