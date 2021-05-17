Burcu’yu balkondan atan işadamı 4 yıldır firari

Antalya'da yaşayan manken Burcu Çağlayan, 2010'da işadamı İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan düşerek öldü. Savcılığın 4 yıl süren soruşturması sonunda hakkında "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan İbrahim Tokgöz, tutuklandı.Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Çağlayan ailesinin avukatı Ahmet Onaran Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 24 Kasım 2017'de görülen temyiz duruşmasında ömür boyu hapis cezası,tahrik ve iyi halden 13 yıl 9 aya indirdi.Ailesi ve yakınları karara tepki gösterince çıkan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan kaçıp izini kaybettirdi. Aradan geçen 4 yıla rağmen de yakalanamadı. Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yıl geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" diyerek duruma tepki gösterdi.