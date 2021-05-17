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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:32

’da “Müziği kıs” cinayeti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da “Müziği kıs” cinayeti

’da müziğin sesinin yüksek olması nedeniyle komşusuyla kavga eden 32 yaşındaki Kıral D, komşusu Zeki Ö’yü silahla vurarak öldürdü.

Mustafakemalpaşa ilçesi dere mahallesinde yaşayan Kıral D, (32), yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle komşusu Zeki Ö (30) ile kavga etti.

Kavganın büyümesi üzerine evde bulunan silahı alarak komşusuna ateş eden Kıral D, Zeki Ö'yü öldürdü. Daha sonra olay yerinden firar eden zanlı, Mustafakemalpaşa ve Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Dere mahallede bir evde kıskıvrak yakalandı. Hakkında hazırlanan evraklarla Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece cinayetten tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Bursa’da “Müziği kıs” cinayeti
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