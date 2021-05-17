Bursa'da yüksek ses cinayeti! Komşusunu öldürdü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen'i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kıral Dalkıran için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral Dalkıran'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.