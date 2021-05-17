Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Tam kapanma sürecinde vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için bu işletmelerin faaliyetleri geçici olarak sonlandırıldı. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona erecek olması ile beraber çay ocaklarının, kıraathanelerin ve kahvehanelerin durumu da merak konusu oldu. Öyle ki, çay ocakları ve kahvehaneler açıldı mı sorusu, sık sık araştırılmaya başlandı.

ÇAY OCAKLARI VE KAHVEHANELER AÇILDI MI?

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyordu. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanırken çay ocakları ve kahvehaneler açıldı mı konusu netlik kazandı.

İşte, kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları açılacak mı, 17 Mayıs'ta açıldı mı konusuyla ilgili bilgiler