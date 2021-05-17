Cezaevinde kalamaz raporu veren doktorlara soruşturma

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün hukuk işleriyle ilgilendiği iddia edilen Hüseyin Alpar Sayın'ın (52) pankreas kanseri olduğu belirtilmişti. Bir yıl tutuklu yargılandıktan sonra sağlık raporuyla tahliye edilen Sayın, çıkınca Boğaz manzaralı bir evde eğlence görüntüleriyle gündeme geldi. Davayı 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın hakkında 31.5 yıl hapis ve tutuklama kararı verdi. Bu kez Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Bandırma Cezaevi'nde kalan Sayın'ın "Mevcut hastalığı ile hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" yönünde 10 Mart'ta rapor hazırladı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu, Sayın'ın infazına devam edebileceği yönünde rapor verdi. Mahkemeleri yanıltmaya yönelik raporlar hazırladıkları iddia edilen doktorlar hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma izni verdi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü cezaevinde kalamaz raporunu veren doktorlar hakkında idari soruşturma başlattı. Balıkesir Tabip Odası ise disiplin soruşturması açtı.