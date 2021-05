‘Çocuklarım sana emanet’ dedi, öldü

İstanbul'da 6 Mayıs'ta Bayrampaşa ilçesinde, bir bankada özel güvenlik olan iki çocuk babası Mert Kaplan (33) küçük kardeşi Medet Kaplan'a, kebap dükkanında yardım ediyordu. Saat 23.00 sıralarında kebapçının kuryesi Arif Kalimov arayıp, "Abi lastiğim patladı yolda kaldım" deyince Mert Kaplan başka bir motorla yardıma koştu.Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada, Aytekin Özdemir'in (31) kullandığı otomobil yanından hızlı bir şekilde geçti. Kaplan, Özdemir'e tepki gösterdi. Özdemir yolda durarak Kaplan'ı beklemeye başladı. Otomobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e "Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba mı kullanılır?" dedi. Buna öfkelenen Özdemir, bıçakla Kaplan'ı kalbinden yaraladı. Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı ancak kan kaybından hayatını kaybetti.Aytekin Özdemir aranıyorKaplan'ın bir hiç uğruna hayattan kopması ailesini yasa boğdu. Kardeşi Medet Kaplan, "Ağabeyim ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istedi. Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında, 'İşlerin çok güzel maşallah. Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet' dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annem göğsüne yatırmış uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız. İçine içine ağlıyor. Bu katil bir an önce yakalansın" dedi. Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan ise, "Katilin bulunmasını istiyorum. O dışarıdayken, biz her gün acı çekiyoruz. Çocuklar her gün babalarını soruyorlar" dedi.Polisin, Aytekin Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, ancak Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız" dediği iddia edildi.