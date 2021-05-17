Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi Hüseyin Ağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi içerisinde faaliyet yürütülen iki farklı eğlence mekanını kontrol etti.

Eğlenceden vazgeçemediler! 56 kişiye 194 bin lira ceza kesildi | Video

ADRES MÜHÜRLENDİ

Kapalı olması gerekirken açık tutulan mekanlarda 56 kişinin olduğu, söz konusu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri saptandı. 56 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 194 bin 469 lira idari para cezası kesildi. İki adres de mühürlendi.