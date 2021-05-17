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Giriş Tarihi: 17.5.2021 21:35 Son Güncelleme: 17.5.2021 21:39

Direğe çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti

AA
Direğe çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti

'nin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan cipteki 2 kişi yaşamını yitirdi

Altıntepe Mahallesi'nden Sarayköy yönüne giden Ozan Yeşil (31) yönetimindeki cip, Altınova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza bölgesine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, elektrik direğini bölen ve hurda yığınına dönen cipin sürücüsü Yeşil ile aynı araçtaki Erkan Batum'un (40) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

Bu arada Yeşil'in, infaz koruma memuru olduğu, araç satın almaya gidecek akrabası Batum'u otogara götürdüğü öğrenildi.

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Direğe çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti
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