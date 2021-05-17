Esenyurt'ta taksiciye kendi arkadaşlarından dayak!

"TAKSİ ŞOFÖRÜNE MEYDAN DAYAĞI"

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak arkadaşları, "kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?" diyerek sürücüyü dövmeye başladılar. Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.