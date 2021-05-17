Eşi ve arkadaşını ormanda katletmişti!Mahkeme 38 yıl hapis cezasına mahkum etti

İstanbul'da İbrahim Yünkutay (33), eşi Aynur Yünkutay'ın (25) Murat Olgun'la (30) Instagram üzerinden mesajlaştığını fark etti. Eşiyle mesajlaştığı kişi hakkında konuşan İbrahim Yünkutay, karısının kendisini aldattığını itiraf etmesiyle öfkeye kapılarak arkadaşı Murat Olgun'u arayıp kahveye geçmesini ve kendisini oradan alacağını söyledi. Murat Olgun'u araba ilke kahveden alan İbrahim Yünkutay daha sonra eve geçerek eşi Aynur Yünkutay'ı da alarak ormanlık alana gitti.

ORMANDA KARISI VE ARKADAŞINA MERMİ YAĞDIRDI

Ormanda arkadaşına kendi İnstagram hesabının neden eşinde olduğunu sorarak belinden çıkardığı silahla Aynur Yünkutay'a ateş etmeye başladı. Genç kadın vücuduna isabet eden mermilerle olduğu yere yığılırken korkuya kapılan Murat Olgun ormanda kaçmaya başladı. Cinnet geçiren İbrahim Yünkutay bu kez arkadaşının peşinden koşarak silahla defalarca ateş etti. Murat Olgun vücuduna isabet eden 7 mermi ile olduğu yerde hayatını kaybederken Yünkutay kayıplara karıştı.