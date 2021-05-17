Eskişehir'de trafik kazası, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mihalıççık'a bağlı Yunus Emre ve Sazak mahalleleri arasında gerçekleşti. Yolun mıcırlı ve aracın aşırı hızlı olmasından dolayı yaşandığı iddia edilen kazada, Ahmet Demir'in kullandığı Opel marka 19 TD 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Şanlıurfa nüfusuna kayıtla oldukları belirtilen sürücü Ahmet Demir ile yolcular Mehmet Demir, Abdurrezzak Demir ve İbrahim Karadağ yaralandı. Olay yerine gelen 4 adet ambulans Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ve Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Demir (53) ve Abdurrezzak Demir'in (31) sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

