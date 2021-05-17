Tam kapanma sürecinde dükkan ve iş yerlerini kapatan milyonlarca esnaf için destek paketleri 17 Mayıs Kabine toplantısının ardından açıklandı. Zarar eden pek çok esnaf 3 bin TL ve 5 bin TL hibe yardımı başvurusu ve nefes kredisi başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Vatandaşın mağduriyetini gidermek adına düzenlenen bu destek paketleri kapsamında, pek çok esnaf ve tüccara hibe desteği gerçekleştirilecek. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır, nefes kredisi kimlere verilecek, şartları neler, hangi bankalar verecek gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile konuya ilişkin detaylar.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi, kobilere düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

NEFES KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Nefes kredisi adlı destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere veriliyor. Ne zaman verileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak konuya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.