Fatih’te tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, 03.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Kaya'nın kullandığı tekstil malzemesi yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken frenlerinin tutmaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tramvay yolunun bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan kamyon tramvay yoluna devrildi. Kazada kamyondaki tekstil malzemeleri çevreye saçılırken sürücü Arif Kaya da yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arif Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevreye saçılan tekstil malzemeleri, mal sahipleri tarafından başka bir kamyona yüklenirken devrilen kamyon uzun uğraşlar sonucunda kurtarıcı tarafından kaldırılarak olay yerinden götürüldü.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.