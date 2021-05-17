Fransız balkon yine can aldı! Ünlü psikiyatri uzmanı hayatını kaybetti

Bakırköy'de özel bir hastanede Psikiyatri Uzmanı Olarak Görev yapan 68 yaşındaki Mehdi Çelikyay Fransız Balkon kurbanı oldu. Pandemi nedeniyle evde bulunan ve bir süredir işe gitmeyen Çelikyay önceki gün evinin balkonunun demirlerine yaslanınca 3. kattan aşağı düştü. Yokluğunu 2 saat kadar sonra fark eden eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçede yapılan aramada seranın içine düştüğü tespit edilen Çelikyay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Çelikyay'ın Fransız Balkona yaslandığı sırada balkonun demirlerinin duvara yeteri kadar sağlıklı monte edilmediğinden yerinden çıktığı için düştüğü ileri sürüldü.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Tuzla'da iddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düşmüştü. Eşini kurtarmak isteyen Eren Erkitem'de 7. Kattan zemine düşerek hayatını kaybetmişti.