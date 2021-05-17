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Giriş Tarihi: 17.5.2021 23:13 Son Güncelleme: 17.5.2021 23:24

Fransız balkon yine can aldı! Ünlü psikiyatri uzmanı hayatını kaybetti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fransız balkon yine can aldı! Ünlü psikiyatri uzmanı hayatını kaybetti

'de özel bir hastanede görevli ünlü Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehdi Çelikyay evinin Fransız balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre camı açıp Fransız balkon olarak adlandırılan demir korkuluklara yaslanan 68 yaşındaki Uzman Doktor duvara iyi monte olmayan demirin yerinden çıkması sonucu 3. Kattan aşağı düştü. Evde bulunan eşi 2 saat sonra yokluğunu fark etti. Avluda bulunduğunda olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bakırköy'de özel bir hastanede Psikiyatri Uzmanı Olarak Görev yapan 68 yaşındaki Mehdi Çelikyay Fransız Balkon kurbanı oldu. Pandemi nedeniyle evde bulunan ve bir süredir işe gitmeyen Çelikyay önceki gün evinin balkonunun demirlerine yaslanınca 3. kattan aşağı düştü. Yokluğunu 2 saat kadar sonra fark eden eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçede yapılan aramada seranın içine düştüğü tespit edilen Çelikyay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çelikyay'ın Fransız Balkona yaslandığı sırada balkonun demirlerinin duvara yeteri kadar sağlıklı monte edilmediğinden yerinden çıktığı için düştüğü ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE DE CAN ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Tuzla'da iddiaya göre evlerinin Fransız balkonundan battaniye silkeleyen bir kadın korkulukların kopması sonucu aşağı katlardaki bir balkona düşmüştü. Eşini kurtarmak isteyen Eren Erkitem'de 7. Kattan zemine düşerek hayatını kaybetmişti.
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Fransız balkon yine can aldı! Ünlü psikiyatri uzmanı hayatını kaybetti
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