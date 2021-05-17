Genç paraşütçü eşinin gözleri önünde ortadan kayboldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası olan Muammer Yolcu (37), esnaflığının yanı sıra uçma tutkusuyla da tanınıyordu. Öğle saatlerinde yanına eşini ve bir paraşütçü arkadaşını daha alarak Gürle dağında bir tepeye çıkan Muammer Yolcu paraşütünü açarak sert rüzgara rağmen havalandı. Bir süre sonra daha da kötüleşen hava koşulları ve yağmurun da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden Yolcu, eşi ve arkadaşının gözleri önünde havada kayboldu.

METEOROLOJİ UYARI GEÇMİŞTİ

Henüz yamaç paraşütü pilotu olmak için gereken eğitimini yeni bitirdiği ve yaklaşık 15 sortilik bir uçuş geçmişi olduğu öğrenilen Muammer Yolcu, Meteroloji İşleri yetkililerinin Bursa için dolu uyarısı yaptığı bir günde uçmaya çalıştı. Sert rüzgara rağmen başarılı bir kalkış yapan Yolcu'nun, havalandıktan kısa bir süre sonra rüzgarın ani ve çok sert esmeye başlamasıyla kanatları kontrol etmekte zorlandığı tahmin ediliyor.

300 KİŞİLİK EKİP 7 SAAT BOYUNCA ARADI

Yaşanan durumun Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, NAK, AKUT ve ANDA'dan oluşan yaklaşık 300 Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama köpekleri, arazi araçları ve drone'larla birlike geniş bir bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Muammer Yolcu'nun düşebileceği muhtemel bölgeleri gruplar halinde aramaya başladı. Saatler geçtikçe ümitlerin tükendiği arama çalışmaları tam 7 saat sürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramaların 7'inci saatinde, Muammer Yolcu'nun havalandığı tepeden yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan Yenisölöz mahallesi Eğrentitüzü bölgesinde arama yapan ekipler, talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Muammer Yolcu'nun ormanlık bölgede yere çakılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kendisinden umutla haber bekleyen eşi ve yakınları, aldıkları acı haberle göz yaşlarına boğuldu.

"HAVA UÇUŞA ELVERİŞLİ DEĞİLDİ"

Bursa'da yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütüyle uçan tecrübeli pilotlardan Bahadır Özşekerci, "Yaşanan olay çok üzücü. O saatlerde Bursa'daki hava koşulları kesinlikle kanat açıp uçulacak şartlarda değildi. Tecrübeli olan hiçbir pilot bu havada uçmazdı. Bir şekilde havalanmayı başarmış ancak muhtemelen havada yağmura ve çok sert rüzgarlara maruz kaldı. Belki de bizim "bulut çekmesi" dediğimiz olay yaşandı. Bunları net bilemeyiz ancak net olan bir şey var ki bu gibi havalarda kanat uçuştan kesilir. Yedek paraşütü açıp kurtulmaya çalışırsınız. Açamasanız çok üzücü bir son yaşanır" dedi.