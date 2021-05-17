Konya'da yaşları 20 ile 30 arasında değişen biri kadın 4 arkadaş, 2 yıl önce bir araya gelerek çocuklar için ne yapabileceklerini düşünürken, "Şehrin Çocukları" adını verdikleri sosyal medya grubunu kurdu. Grubun üye sayısı da günden güne artarak 600'e ulaştı. 25 Mayıs'ta 2. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan ve tamamen gönüllülerden oluşan grup, çocukların yüzünü güldürebilmek için canla başla çalıştı. Bu güne kadar da 25 bin çocuğa dokunmayı başardı. İsimlerinin, kimliklerinin ya da konumlarının hiçbir önemi olmadığını belirten grup kurucusu 4 arkadaş, "Bir elin verdiğini, diğer el görmeyecek" düsturu ile hareket ediyor.Buradan yola çıkan kurucular ve 40 gönüllü kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nda da evlerinden çıkamayan çocuklara ulaşmak için çalışma yaptı. "Şehrin çocukları", içerisinde oyuncaktan çikolataya, şekerden gofrete çeşitli ürünlerin yer aldığı 5 bin "Mutluluk kutusu" hazırladı. Bu kutuları da "Gülümseyin geliyoruz" diyerek, üstü açık otobüsleriyle 3 merkez ilçedeki mahallelerde yaşayan 5 bin çocuğa dağıttı. Bayramdan önce 550 çocuğun bayram ihtiyaçlarını karşılayan, bayramın ilk günü ise bin çocuğa bayram harçlığı dağıtan Şehrin Çocukları "Ramazan boyunca yaptığımız faaliyetleri taçlandırdık. Çocuklarımızın mutluluk kutularını alırken gözlerindeki mutluluk görülmeye değer. Bu bayramda kardeşlerimizi elimizden geldiğinde yalnız bırakmadık" dedi.