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Giriş Tarihi: 17.5.2021

’ndan atlayan paraşütçü ölü bulundu

REMZİ YILMAZ
Gürle Dağı’ndan atlayan paraşütçü ölü bulundu
BURSA'DA Gürle Dağı'ndan dün akşam saatlerinde atlayış gerçekleştiren 37 yaşındaki paraşütçü Muammer Yolcu, atladıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartlarının etkisiyle gözden kayboldu. Durumun Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine yaklaşık 100 kişilik jandarma ve AFAD personeli yönlendirildi. Genç paraşütçünün en son Gölyaka mevkiinde görüldüğüne dair edinilen bilgilerin ardından arama çalışmaları o bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmalarının sonucunda Muammer Yolcu, Yenisölöz yakınlarında ölü olarak bulundu.
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Gürle Dağı’ndan atlayan paraşütçü ölü bulundu
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