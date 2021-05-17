Gürültü kavgasında kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan amca çocukları Mehmet Ali Çelik ile Hasan Çelik arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Ali Çelik, yanındaki bıçakla Hasan Çelik'i yaralayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Çelik, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hasan Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet Ali Çelik ise sabah saatlerinde polise teslim oldu.