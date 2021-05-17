Hayatını kaybeden paraşütçüyü rüzgar savurmuş

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gürle dağından paraşütüyle havalanan ve bir süre sonra yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle gözden kaybolan Muammer Yolcu, 300 kişilik bir ekibin 7 saatlik aramaları sonucu ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz adamın yanında bulunan ve uçuşu video kaydına alan Mustafa Koçyiğit yaşanan o korkunç anları anlattı. Paraşütünü açan ancak ilk seferinde havalanamayan Yolcu'nun ikinci denemesinde havalandığını aktaran Koçyiğit, "Önce havada biraz savruldu, sonra yeniden toparladı ama bir süre sonra kontrolsüz bir şekilde gözden kayboldu" dedi



Muammer Yolcu

"RÜZGAR ÖLÇÜMÜ YAPTILAR"

Gördüklerini anlatan Mustafa Koçyiğit, "Muammer Yolcu, hocasıyla birlikte dağa geldi. Hemen paraşütü taktılar. Rüzgar ölçümü yaptılar. Sonrasında paraşütle ikinci denemesinde havalandı. Biraz havalandıktan sonra yine dengesini sağlayamadı. O esnada havalanırken bizler de videolarını çekiyorduk. Hava kararmaya başladığından dolayı biz araçlarımıza binip aşağı inmeye başladık. Bizim arkamızdan yeniden havalandığını gördük. Gölyaka'ya doğru süzülüyordu. Aşağı doğru kontrollü bir şekilde gidiyordu. Daha sonra rüzgarın onu savurduğunu gördük. Ormandan sonra net olarak göremedik. Aşağı indiğimde kaybolduğunu öğrendik. Yetkililere olayın nasıl olduğunu aktardık. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin" dedi.