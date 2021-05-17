Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuna açıkladı. Açıklanan kararlar arasında hibe desteği de yer aldı. Esnafa verilecek olan hibe desteği iki grup olacak şekilde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere bir defaya mahsus olarak ödenecek. Bu açıklamalar ile birlikte hibe nedir, hibe desteği ne demek gibi soruların yanıtları ile Türk Dil Kurumu'na göre anlamı merak edildi. Bu kapsamda, hibe ne demek, hibe desteği nedir? İşte anlamı!
HİBE NE DEMEK?
TDK'ya göre Hibe, 'bağış' anlamına geliyor. Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız para anlamlarında da kullanılıyor. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilir.
HİBE DESTEĞİ NEDİR?
Hibe desteği, belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere kişi veya kurumlar tarafından geri ödeme şartı olmadan verilen mali ve ayni katkılardır. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler. Söz konusu ödemelere hibe desteği deniyor.