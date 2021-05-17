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Haberler Yaşam Haberleri Hibe ne demek? Hibe desteği nedir? TDK ile anlamı!
Giriş Tarihi: 17.5.2021 23:18 Son Güncelleme: 17.5.2021 23:18

? nedir? TDK ile anlamı!

Hibe ne demek? Hibe desteği nedir? TDK ile anlamı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. “Esnaf ve sanatkarımızı 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız hibe veriyoruz.” ifadesine yer veren Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından “? nedir?” gibi soruların yanıtları sorgulanır hale geldi. Bu kapsamda; , ne anlama geliyor? , ne demektir? TDK ile anlamı…

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuna açıkladı. Açıklanan kararlar arasında hibe desteği de yer aldı. Esnafa verilecek olan hibe desteği iki grup olacak şekilde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere bir defaya mahsus olarak ödenecek. Bu açıklamalar ile birlikte hibe nedir, hibe desteği ne demek gibi soruların yanıtları ile Türk Dil Kurumu'na göre anlamı merak edildi. Bu kapsamda, hibe ne demek, hibe desteği nedir? İşte anlamı!

HİBE NE DEMEK?

TDK'ya göre Hibe, 'bağış' anlamına geliyor. Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız para anlamlarında da kullanılıyor. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilir.

HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Hibe desteği, belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere kişi veya kurumlar tarafından geri ödeme şartı olmadan verilen mali ve ayni katkılardır. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler. Söz konusu ödemelere hibe desteği deniyor.

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Hibe ne demek? Hibe desteği nedir? TDK ile anlamı!
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