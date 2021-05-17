Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuna açıkladı. Açıklanan kararlar arasında hibe desteği de yer aldı. Esnafa verilecek olan hibe desteği iki grup olacak şekilde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere bir defaya mahsus olarak ödenecek. Bu açıklamalar ile birlikte hibe nedir, hibe desteği ne demek gibi soruların yanıtları ile Türk Dil Kurumu'na göre anlamı merak edildi. Bu kapsamda, hibe ne demek, hibe desteği nedir? İşte anlamı!