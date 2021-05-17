Instagram'da Mevcut Takip İsteklerini Silme - Instagram'da Gelen Takip İstekleri Toplu İptal Edilir Mi?

Genellikle 18 – 34 yaş arasındaki kitleye hitap eden Instagram'da anlık paylaşımlar yapılabiliyor, sohbet edilebiliyor ve fotoğraf, video paylaşımında bulunulabiliyor. Instagram hesabını herkes ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar ise hesaplarını koruma altına alıyor. Koruma altındaki hesapları takip etmek isteyen kişiler takip isteği yolluyor. Korumalı hesaba sahip bireyler Instagram'da gelen takip istekleri toplu iptal edilir mi diye merak ediyor.

Instagram mevcut takip istekleri silme

Instagram kullanıcılarından hesaplarını koruma altına alanları doğrudan takip etme şansı bulunmuyor. Bu kullanıcıları takip etmek isteyen kişiler, korumalı hesabın sahibine takip isteği yolluyor. Korumalı hesabın sahibi olan kişi takip isteklerini görerek istediklerini kabul edip istediklerini reddedebiliyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için takip istekleri kısmına girmek yeterli. Bu sayfaya girdikten sonra istenilen istekler reddedilebiliyor.

Instagram'da bekleyen takip isteklerini toplu iptal etme işlemi için Instagram içerisinde maalesef bir yol bulunmuyor. 3. Parti uygulamalar yardımı ile takip isteklerinin toplu iptal edilebildiği söylese de bu işlemin Instagram tarafından onaylanmış kesin bir çözümü bulunmuyor.

Instagram gönderilmiş takip isteklerini listeleme

Instagram'dan gönderdiğimiz korumalı hesap takip isteklerini görmek için öncelikle bir bilgisayar üzerinden Instagram'a giriş yapmak gerekiyor. Daha sonra ayarlar kısmından "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesine giriş yaparak buradan "Hesap Verilerini Görüntüle" kısmına tıklamak gerekiyor. Bu sekmede bulunan "Bağlantılar" kısmından gönderilmiş takip isteklerini listeleme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Instagram'da arkadaşlık isteğinin reddedildiği nasıl anlaşılır

Korumalı bir hesabın sahibi sizin takip isteğinizi reddettiğinde bununla ilgili bir bildirim gelmiyor. Bunu anlamak için kullanıcının profiline girmeniz gerekiyor. Eğer takibiniz beklemede ise "istek gönderildi" yazması gerekiyor. Kullanıcı isteğinizi reddettiyse bu kısımda yeniden "takip et" yazısı çıkıyor.

Instagram'da takip isteğini geri alınca bildirim gider mi

Instagram'da takip isteği yolladığınız kişinin telefonu internete bağlı ise bu isteğinizin bildirimi geri alsanız dahi karşı tarafa ulaşıyor. Ancak telefonunun interneti kapalı ise bildirim ulaşmıyor.