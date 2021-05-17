İzmir'de korkunç kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle Kocaman yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.