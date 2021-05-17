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Giriş Tarihi: 17.5.2021 19:19

'de korkunç kaza! ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

DHA
İzmir'de korkunç kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

'in Bornova ilçesinde ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'deki kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'ne bağlı Laka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Ç. yönetimindeki kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyon, Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle Kocaman yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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İzmir'de korkunç kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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