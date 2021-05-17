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Giriş Tarihi: 17.5.2021 18:24 Son Güncelleme: 17.5.2021 18:25

bekleniyor! ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları bekleniyor! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Mayıs bugün saat 15:00’da başlayan Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Kademeli normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte bu süreç bilindiği üzere 1 Haziran tarihine kadar sürecek. Mevcut sokağa çıkma yasağı, aşılarda gelinen son durum, salgın süreci ve vaka sayısı, esnafa destek kredisi gibi pek çok önemli konunun yer alacağı ne zaman açıklanacak? ile Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!

Saat 15:00'da başlayan Kabine Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta biteceği merak edilirken alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Gündeme dair pek çok önemli konunun istişare edileceği toplantıda alınan kararlar ve sonuçları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı, esnafa destek kredisi, corona vaka sayısı, aşılarda son durum, kademeli normalleşme sürecine dair pek çok açıklamanın yapılacağı Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'da başlayacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerileri konuşulacak. Ardından toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının sona ermesiyle birlikte kamera ve basın mensuplarının karşısına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 itibariyle açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye, 1 Haziran'a kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemine girdi. Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde.

Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Başkan Erdoğan'ın, bugün de Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME KURALLARI

HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

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Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları bekleniyor! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
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