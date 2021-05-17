Saat 15:00'da başlayan Kabine Toplantısı'nın ne zaman ve saat kaçta biteceği merak edilirken alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Gündeme dair pek çok önemli konunun istişare edileceği toplantıda alınan kararlar ve sonuçları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı, esnafa destek kredisi, corona vaka sayısı, aşılarda son durum, kademeli normalleşme sürecine dair pek çok açıklamanın yapılacağı Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları bekleniyor!