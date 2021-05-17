Kreşler ve anaokullarının açılış tarihi son günlerde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi duyururken, MEB tarafından anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Yayınlanan takvime göre anaokulları ve kreşler 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer kademeler 1 Haziran'ı bekleyecek. Bu kapsamda; Bugün kreşler ve anaokulları açık mı? Kademeli normalleşme takvimine göre kreşler ve anaokulları açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Çalışan anne ve babaların merak ettiği yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kreşlerin ve anaokulların açılıp açılmayacağı merek konusu oldu. Yayımlanan genelgede 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili şu detaylar yer aldı:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."