17 günlük tam kapanma sürecinin yarın bitmesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı yeni süreçle ilgili bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi, 17 Mayıs-1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme uygulaması hakkında detaylara yer Verdi. Genelge kapsamında, kademeli normalleşmede 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi sorusu da yanıt buldu. 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi gibi sorular da araştırıldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 17 Mayıs-1 Haziran 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı sorusunun cevabı.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesi içeriğine göre, kademeli normalleşme sürecinde hafta içi 21:00-05:00 arası, haftasonu ise Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni kararlar 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerini de etkiledi. Bu kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altındakiler bu süreçte toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.