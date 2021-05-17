KADES karı-kocayı evlat şiddetinden kurtardı

Adana'da yaşayan Nurhan ve Metin D. (60) çiftinin büyük oğlu D.D. (24) iddiaya göre; 2 sene önce uyuşturucu batağına düştü. Ailesiyle sürekli tartışan genç adam bir süre sonra anne ve babasını kendisine uyuşturucu parası vermediği için darp etmeye başladı. Geçtiğimiz ay babası Metin D.'ye demir çubukla saldıran ve evdeki camları kıran D. D., polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler ailenin cep telefonuna da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) programı kurdu.

ANNESİNE SALDIRDI

Aile evlatlarından şikayetçi olup AMATEM'de tedavi olmasını isterken genç adam tedavi olmayı kabul etmedi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden genç adam, geçtiğimiz hafta da yine krize girerek anne ve babasından para istedi. Ailesinden para alamayan D.D. bu sefer annesine saldırdı. Oğlunu durduramayan baba KADES'i kullandı. Polis ekipleri D. D.'ı gözaltına aldı. 1 gün nezarethanede kalan genç, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tekrar serbest bırakıldı.

"YA TEDAVİ YA CEZAEVİ"

Normalde kadınların eşlerinden şiddet gördüğünde kullandıkları KADES programını kendilerinin evlatları için kullandıklarını belirten Metin D., "Oğlumla devamlı kavga ediyoruz ve bizi darp ediyor. Bize sürekli hakaret ediyor ve para istiyor. Para vermediğimiz zaman da her tarafı kırıyor, parçalıyor. Benim kafama da geçen ay demirle vurdu. Oğlumu tedavi ettireceğiz ya da cezaevine attıracağız. Gerçek bir tedavi yapılacaksa oğlumun tedavi olmasını istiyorum. Ancak 1-2 ay tedavi görüp bırakılacaksa o zaman da en iyisi cezaevi. Orada 3-4 yıl yatarsa kurtulur" dedi.