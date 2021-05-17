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Giriş Tarihi: 18.5.2021 00:42

’de tüp paniği! "O tüp oraya bırakılır mı?"

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de tüp paniği! O tüp oraya bırakılır mı?

İlçesinde bir banka şubesi ile akaryakıt istasyonu arasındaki çöp konteynırı arkasına bırakılan tüp, vatandaşlar tarafından şüpheli görülerek polise ihbar edildi.  Yapılan kontrollerde tüpün boş olduğu ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından oraya bırakıldığı belirlendi.

Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bir banka şubesi ile akaryakıt istasyonu arasındaki çöp konteynerının yanına bırakılan tüp, görenler tarafından şüpheli bulunarak polise ihbar edildi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, tüpü ve bölgede bulunan kameraları inceleyerek tüpün boş olduğunu ve şüphe duyulacağını i düşünmeyen, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakıldığını tespit etti. Kontrollerini tamamlayan emniyet güçleri, başka vatandaşlar tarafından da görülüp şüphelenilmemesi amacıyla olay yerindeki boş tüpü de yanlarına alarak polis merkezine götürdü.

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Kartepe’de tüp paniği! "O tüp oraya bırakılır mı?"
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