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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:54

KKTC sahilleri tehdit altında

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC sahilleri tehdit altında

araştırmacıları, iki yıldır sürdürdükleri “Denizsel Atık Bilimsel Araştırma Projesi”ni tamamlayarak sonuçlarını açıkladı. Projenin sonuçları Akdeniz’in merkezinde yer alan Kıbrıs sahillerinin denize kıyısı olan komşu ülkelerden gelen atıklarla büyük bir risk altında olduğunu gösterdi. Tespit edilen atıkların birçoğunun , diğerlerinin ise Suriye, İsrail ve Mısır kaynaklı olduğu belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden, komşu ülkelerden KKTC kıyılarına ulaşan atıkların büyük bir bölümünün plastik materyallerden oluştuğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özge Özden plastik atıkların başta balinalar, deniz kaplumbağaları, yunuslar, balık türleri, su kuşları olmak üzere pek çok deniz hayvanının yaşamını tehdit ettiğini ifade etti.

KKTC'deki kıyısal deniz çöpü birikimi ile ilgili yürüttükleri proje hakkında bilgi veren Özden, "Proje kapsamında, KKTC'nin sekiz farklı sahilinde belirlenen 250 metrekarelik alandan her ay düzenli olarak çapı 2,5 santimetreden küçük olan tüm denizsel atıkları topladık. Ayrıca 59 bin 556 parça atık toplandı. Farklı atık çeşitleri içerisinde, plastik içerikli atıkların oranının ise yüzde 96 olduğu saptandı. Proje sırasında plastik torbalar, plastik parçalar, yiyecek-içecek kapları ve şişe kapakları hem ağırlık, hem de adet bakımından en çok karşılaşılan atıklar oldu" dedi.

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KKTC sahilleri tehdit altında
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