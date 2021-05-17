Koronavirüs Ceren Ağum'u hayattan kopardı! Genç kızın adı ise unutulmadı!

"YAŞASAYDI NİCE ESERLER BIRAKACAKTI"

Ödül kazanan öğrencilerden Beyza Nur Emir, "Yaşasaydı nice eser ve projeler bırakacağına inandığımız arkadaşımızın adına düzenlenen bu ödülü almak, bizim için buruk bir sevinç ile sonsuza dek gururunu taşıyacağımız bir anı. Aylarca verdiğimiz emeğin, fikirlerimizin, tasarımlarımızın beğenilmesi ve ödüllendirilmesi dolayısıyla çok mutlu ve gururluyuz. Yarışmanın isminin kaybettiğimiz arkadaşımız Ceren'in adına verilmesi bize buruk bir mutluluk yaşattı. Ceren hep bizimle ve bu ödülün anlamı da bizim için çok derin" dedi.