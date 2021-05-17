Manisa'daki cinayet çözüldü! Katil oğlu çıktı!

Olayın ardından polis ekipleri Ayşen Şenpınar'ı (44) evde, oğlu Mehmet Şenpınar'ı ise gittiği dayısının evinde gözaltına aldı. Mehmet Şenpınar emniyetteki ifadesinde babasını kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Şenpınar, babasının eve alkollü geldiğini bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sırasında elindeki bıçağın boğuşma sırasında babasının göğsüne saplandığını anlattı.

İbrahim Şenpınar'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.