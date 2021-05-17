Mezarlıklarını kurtaran köylüler şükür namazı kıldı

Olay 22 Nisan 2021 tarihinde Tokatlı köy mezarlığında meydana gelmişti. Mezarlığa dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalması ve mescidin restorana dönüştürülme iddiası muhtar ile köylüleri karşı karşıya getirmişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine muhtar yakınları ve köylüler tekme tokat kavga etmesinin ardından Safranbolu Kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Şikayet üzerine Kaymakamlık bir yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada "Tokatlı Köyü Muhtarlığı'na verilen sözlü ve yazılı talimatlar sonucunda bahse konu binayı kiralayan kiracıya ait eşyalarının çıkartıldığı ve şikayet dilekçesinde bahsi geçen konularla ilgili olarak, yapılacak tahkikat sonuçlanana kadar, mezarlık alanında bulunan mescit ve binayla ilgili tüm işlemlerin durdurulması ve kullanımının sonlandırılması da verilen talimatlar içerisinde olduğu bildirildi. Bu açıklama üzerine köylüler alanda iki rekat şükür namazı kıldı.

"ŞÜKÜR NAMAZI KILDIK"



Gazetecilere açıklamalarda bulunan köy sakinlerinden Mehmet Bal, mescit ve mezarlıkları geri istediklerini belirterek, "Buraya restoran, kafe istemiyoruz. Kaymakamlık açıklama yaptı biz çok teşekkür ediyoruz. Buraları mühürlediler, hiç olmasa olaya devletimiz el attı. Kimse buralarda gayrimeşru iş yapamaz. Vatandaşlar olarak mescidimize ve mezarlılarımıza kavuşma ümidiyle şükür namazı kıldık. Devlet büyüklerimize, adalete ve devletimize güveniyoruz" dedi.