Ölü taklidiyle ayıdan kurtuldu

Erzurum Karayazı'ya bağlı Kösehasan köyünde yaşayan Muhammet Bingöl (20), akrabaları ve kız kardeşleri ile mantar ve şifalı bitkiler toplamak için dağlık alanla çıktı. Herkes farklı yönlere ayrıldıktan sonra bir mağaranın girişinde gördüğü mantarı almak isteyen Bingöl, bu sırada içeriden çıkan bir ayı ile karşı karşıya kaldı. Ayının ilk darbesiyle 3 metre yükseklikten yuvarlanan Bingöl, ölü taklidi yaparak hareketsiz kaldı. Kızgın ayı ise Bingöl'ün üzerinden atlayıp 20 km'lik yol kat ederek Karayazı İlçe Merkezine kadar girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bingöl, "O mağarada şimdiye kadar hiç ayıya rastlanmamıştı. Mantarı alırken gelen ses üzerine kafamı kaldırdığımda karşımdaydı. Bana vurunca 3 metre sürüklendim. Yere düştüğümde hiç hareket etmedim ama 'kesin öldüm' dedim. Yüzüm yerdeydi. Ayı biraz durdu. Ben hareketsiz görünce üzerimden atlayıp koşmaya başladı. Ayıyla karşılaşan bir insanın yaşama şansı neredeyse yoktur. Düşmenin etkisi ile başımda yarılma ve sürtünmeden dolayı vücudumda yaralar var. Allah bir daha göstermesin" dedi.