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Giriş Tarihi: 17.5.2021 13:44

’da tam kapanma sonrası yoğunluk

İHA
Ordu’da tam kapanma sonrası yoğunluk

’da, tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte trafikte ve caddelerde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan tarihinde başlayan tam kısıtlama süreci bugün itibariyle sona erdi. 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte Ordu'nun sokak ve caddelerinde insan yoğunluğu oluştu.



Güvenlik güçleri, banka önleri, trafiğe kapalı alanlar ve insan yoğunluğunun olduğu bölgede çalışmalarını sürdürürken, şehir içinde ve otoyolda ise araç trafiği yaşanıyor. Vatandaşlar, insanların rehavete kapılmaması gerektiğini ve işi olmayanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirterek, tedbirlere uyulması gerektiğini ifade ediyor.
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Ordu’da tam kapanma sonrası yoğunluk
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