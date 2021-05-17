Otomobil uçtu tamirci dükkanının önüne düştü

Tam kapanmanın sona erdiği sabah saat 08.00 sıralarında Sazlıdere Caddesi'nde meydana gelen olayda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDILAR
Bariyerleri parçalayan otomobil alt yolda bulunan oto tamircilerinin önüne düştü. Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü.