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Giriş Tarihi: 17.5.2021 19:12

Otomobil uçtu tamirci dükkanının önüne düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Otomobil uçtu tamirci dükkanının önüne düştü

’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri parçalayıp alt yoldaki oto tamircilerinin önüne düştü. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Tam kapanmanın sona erdiği sabah saat 08.00 sıralarında Sazlıdere Caddesi'nde meydana gelen olayda bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDILAR

Bariyerleri parçalayan otomobil alt yolda bulunan oto tamircilerinin önüne düştü. Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü.

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Otomobil uçtu tamirci dükkanının önüne düştü
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