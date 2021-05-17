Pandemide platoya döndü! Muğlawood

Doğa harikası coğrafyası, yüzlerce ören yeri, tarihi ve kültürel mekanlarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Muğla, salgın sürecinde de farklı alanlarda yoğun ilgi gördü. Güney Ege, pandemiye rağmen birçok farklı 'çekimlerin' gözde merkezi oldu. Yerli, yabancı birçok proje setlerine ev sahipliği yapan 'yeryüzü cenneti'nin her köşesi kadraja alındı, izleyicilere sunuldu. Dizi, film, belgesel, reklam, televizyon programı gibi birçok proje çekimlerinin akınına uğrayan bölge, dünya sinemasının kalbi Hollywood'u andırdı.

PLATOYA DÖNDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de önem vererek rehberlik ettiği çekimlerle bölge tüm dünyaya tanıtılmış oldu. Sektörün, pandemi yüzünden dünyada ve ülkemizde sekteye uğramasına rağmen Muğla'da, birçok proje için set kuruldu. Salgın başından beri, reklam, dizi, yerli yabancı film, televizyon programı, belgesel, fotoğraf, video klip, tanıtım filmi, You Tube çekimi, yabancı çekim, kısa film ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğü'ne verilen izinlerle beraber 200 onay alındı, bazılarının çekim yapıldı. Bunların yanı sıra Muğla, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bazı rotalarına ve birçok ülkede canlı yayınlanan Dünya Rallisi'ne ev sahipliği yaptı.

SON 5 AYDA 120 ÇEKİM İZNİ ALINDI

Tatil cennetinde, 2021'de Mayıs'a kadar, 35 reklam, 26 belgesel, 10 televizyon dizisi, 8 kısa film, 3 sinema filmi, 4 televizyon filmi, 7 program, 4 video klip, 2 fotoğraf çekimi, 3 tanıtım, 1 çocuk dizisi, 8 yabancı çekim ile diğer çekimler ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğü'ne verilen izinle beraber toplamda 120 proje çekimi için izin verildi. Çekim izni verilen projelerden bazıları şunlar, 'Uzun ince bir yoldayım ( video klip)', 'Mind the gap' reklam filmi, 'Echappees Belles-Turquie TV programı', 'TV-Show Independent Traveller TV programı', 'Asia Express TV programı', 'Mediterranean Seeker belgesel filmi', 'Aftersun ve HMR'. Ayrıca, STAR'da yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, TRT1'de yayınlan Şefin Özel Konuğu programı ve Kalk Gidelim dizisi, Mandırana filmi gibi birçok projenin çekimleri Muğla'da yapılıyor. Bazı, dizi, film ve televizyon programı çekim setlerini, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl bizzat ziyaret etti. Setleri yerinde denetleyen Bingöl, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılmasına önem verdiklerini belirtti.

NETFLİX DİZİSİ DE ÇEKİLİYOR

Sinema ve dizi sektörüne yeni bir soluk getiren ve dünyaca ünlü dijital platform Netflix de bazı projeleri için bölgeye set kurdu. Netflix son olarak, 'Andropoz' dizisini çekmek için Marmaris'i seçti. Başrolünü Engin Günaydın'ın oynadığı dizide, Tamer Karadağlı, Gülçin Santırcıoğlu ve Derya Karadaş da rol alacak. İzleyici tarafından merakla beklenen dizinin çekimleri Marmaris İçmeler'de yapılıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Taylan Biraderler yaparken, 6 bölümden oluşacağı öğrenildi.