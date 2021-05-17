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Haberler Yaşam Haberleri Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:34 Son Güncelleme: 17.5.2021 11:34

Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre ?

Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?

Sosyal hayatta adım adım normalleşmeye geçilirken merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre açık ve kapalı kurumlar açıklandı. 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle havuz, spor salonları, internet kafe, hamam ve masaj salonlarının da açık olup olmayacağı belli oldu. Tam bu noktada spor severler tarafından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre ?

Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu işletme faaliyetlerine ara vermişti. 17 Mayıs itibariyle sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlamasıyla birlikte halı sahaların açılış tarihi merak konusu oldu. Bugün itibariyle bazı işletmelerin açılma kararı kamuoyunun bilgisine sunulurken gözler halı sahalar açıldı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahaların açılış tarihi henüz belli olmadı. Valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile halı sahalar kapalı kalmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun yanıt bulması beklenirken detaylar şöyle;

HALI SAHALAR AÇILDI MI?

Halı sahalar henüz açılmadı. Konuya yönelik güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

Hamam, sauna ve masaj salonları,

Lunaparklar ve tematik parklar.

Alınan kararlar doğrultusunda halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.

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Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?
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