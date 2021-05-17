Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu işletme faaliyetlerine ara vermişti. 17 Mayıs itibariyle sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlamasıyla birlikte halı sahaların açılış tarihi merak konusu oldu. Bugün itibariyle bazı işletmelerin açılma kararı kamuoyunun bilgisine sunulurken gözler halı sahalar açıldı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Halı sahalar açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 Normalleşme takvimine göre halı sahalar açılacak mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahaların açılış tarihi henüz belli olmadı. Valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile halı sahalar kapalı kalmaya devam ediyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı ile halı sahalar ne zaman açılacak sorusunun yanıt bulması beklenirken detaylar şöyle;