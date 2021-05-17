'Siber oltacılar' konusunda uzmanlardan kritik uyarı! Ele geçirdikleri hesaplarla..





Herhangi bir kişisel bilgiyi, şifrenizi vb. kesinlikle ama kesinlikle girmeyin. Hem Instagram hem de e-posta hesabınızda iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin ve 'kodmatik' veya 'SMS doğrulaması' yöntemlerini kullanın" diye konuştu. Doç. Dr. Koltuksuz, "Kişisel bilginizi isteyen linklere tıklamayın. Bunun yerine web sitesinin adresini tarayıcıya kendiniz yazın. Sadece güvenli web sitelerine kişisel bilgilerinizi girin.