Son dakika: Belçika’da anne ile kızını öldüren sanığın cezası belli oldu

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki hakim karşısına çıkan sanık Altuner, savunmasında, Emine Yağmur'dan bir kızı olduğunu maktulün kızını göstermediğini bunun üzerine cinnet geçirerek böyle bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Cinayetleri ağır tahrik altında işlediğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan Altuner, şunları "Plan yaparak öldürmedim. Eve çocuğumu görmek için gittim. Emine ve annesi Fatma Yağmur bana hakaret etti.Benim tek derdim kızımı alıp Türkiye'ye dönmekti. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım. Merhametinize sığınıyorum. Beratımı talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altuner'e 'Tasarlayarak öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.