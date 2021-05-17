Son dakika: Denizli'de feci kaza! Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in kuzeni Fatma Erbil hayatını kaybetti

Son dakika:Kaza, saat 13.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi Çamlık ile Ulus caddelerinin kesiştiği Tiyatro Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Aygören Bulvarı'ndan Ulus Caddesi yönüne giden Selahattin Duman (32) yönetimindeki 20 SD 345 plakalı otomobil, kendileri için kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye çalışan Fatma Erbil ile yanındaki arkadaşı Görkem İzgi'ye çarptı.