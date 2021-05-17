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Giriş Tarihi: 17.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:02

: Tam kapanma bitti 'da yoğunluğu arttı

AA
Son dakika: Tam kapanma bitti İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

bilgisine göre 'da yoğunluğu tam kapanma sonrası arttı. Megakentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu ciddi derecede etkilendi.

Son dakika... Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi.

"Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

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Son dakika: Tam kapanma bitti İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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