Son dakika: Tam kapanma bitti İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.