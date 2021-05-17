Son dakika: Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olmuştu: Yükün fazla olduğunu biliyordum

'ŞOFÖR 'BURADA BİR KIZ VARDI' DİYE BAĞIRDI'

İlhami Bekiroğlu'nun ardından tanıkları dinlendi. Olay sırasında balkonda torununa yemek yedirdiğini ifade eden Sabriye İmamoğlu, "Evim olay yerinin tam karşısıdır. Bir kamyon sesi duydum. Sesin geldiği yere baktım. Kamyonun yokuşta zorlanarak çıktığını gördüm. Kamyon daha sonra birden yolun ortasında durarak geri geri kaymaya başladı. Önce bir evin merdivenine çarptı. Daha sonra direğe çarptı. Direk ölen Eda'nın karnına girdi. Kazanın ardından şoför kamyondan inerek 'Burada bir kız vardı, içeri girdi mi' diye bağırdı. Kamyonun arka tarafına baktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza esnasında olay yerinde kalabalık bulunmuyordu. Sanığa da saldıran olmadı" dedi.

Kaza sırasında olay yerine yakın yerde bulunduğunu belirten Aydın İmamoğlu da, "Araçta aşırı yük vardı. Süratli şekilde geri geri geliyordu. Sonra direğe çarptı. Herhangi bir korna sesi duymadım. Sanığa 'Burada kız vardı, ne yaptın sen' dedim. Bana cevap vermedi. Ben ölen kızın olduğu yere gittim. Daha sonra da sanığı görmedim" diye konuştu.