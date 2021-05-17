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Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:52 Son Güncelleme: 17.5.2021 10:01

'de silahlı gasp! Ummanlı turist dehşeti yaşadı!

DHA
Taksim'de silahlı gasp! Ummanlı turist dehşeti yaşadı!

'de, gasp dehşeti yaşandı. Kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 'nde gezen Ummanlı turistin başına tabanca kabzası ile vurup, 10 bin dolarını çaldı. Mağdur adam, gözyaşlarını tutamadı...

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı.

Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı...

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Taksim'de silahlı gasp! Ummanlı turist dehşeti yaşadı!
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